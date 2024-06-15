Двое работников ТЦК и правоохранитель силой задержали мужчину призывного возраста, а во Львовском областном ТЦК и СП рассказали детали инцидента.

Новое скандальное видео облетело сеть. В вечер пятницы, 14 июня, сотрудники Территориальных центров занятости (ТЦК) во Львове отреагировали на видео задержания мужчины в городе Броды. Соответствующие кадры были зафиксированы очевидцами и размещены в сети. Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали детали инцидента.

Так, в Бродах Львовской области представители ТЦК "упаковали" уклониста в бусы. В сети 14 июня было опубликовано видео, на котором мужчины в военной и полицейской формах содержат мужчину, пытающегося вырваться из их рук.

Эту ситуацию объяснили во Львовском Территориальном центре занятости (ТЦК). Там сообщили, что задерживали военнообязанного, успешно прошедшего Военно-врачебную комиссию (ВЛК) и признан годным к военной службе. Однако он дважды пытался скрыться из призывного пункта. Отмечается, что во время третьей попытки скрыться задержали сотрудники ТЦК вместе с правоохранителем, что было зафиксировано очевидцами.

"Военнослужащие из группы оповещения узнали его на улице и, несмотря на агрессивное сопротивление, доставили в местный ТЦК. В настоящее время гражданин уже проходит базовую военную подготовку", - отметили в пресс-службе Львовского ТЦК.

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