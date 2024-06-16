Генератори рятують українців при довготривалих відключеннях світла, але мало з них знають, що за генератори частенько можна потрапити на штраф.

У зв'язку з регулярними відключеннями електроенергії багато мешканців українських міст шукають альтернативні джерела живлення. Часто вибір падає на генератори, які встановлюються на балконі. Однак, за це порушення можна отримати штраф до 510 грн.

До того ж, використання генератора в квартирі є досить ризикованим. Ці пристрої не тільки створюють багато шуму та виділяють чадний газ під час роботи, але й при неправильній експлуатації можуть спалахнути або навіть вибухнути. В Україні вже було зареєстровано кілька таких випадків.

Одним із найбільших недоліків генераторів є високий рівень шуму. Санітарні норми України допускають такі рівні шуму на прилеглих до житлових будинків територіях:

у денний час: 55-70 дБ;

у нічний час: 45-60 дБ.

Відповідно до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення," шумове забруднення є підставою для штрафу. Кодекс адміністративних правопорушень передбачає такі заходи для порушників:

усне попередження;

штраф у розмірі 5-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (85-255 грн) та 15-30 для юридичних осіб (255-510 грн).

Якщо порушення повториться, штраф для громадян зросте до 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів (255-510 грн), а для юридичних осіб – до 50-150 мінімумів (850-2550 грн) з конфіскацією джерела шуму.

Штраф накладається після звернення до поліції сусідів, які скаржаться на шум. Виміряти рівень шумового забруднення має Санепідемстанція – кількість децибелів від працюючого генератора зазначається у відповідному акті. Поліція повинна прийняти заяву, скласти протокол, опитати свідків і направити справу до суду, який може ухвалити рішення про накладення штрафу.

Джерело: OBOZ.UA.

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