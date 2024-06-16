В связи с регулярными отключениями электроэнергии многие жители украинских городов ищут альтернативные источники питания. Часто выбор падает на генераторы, устанавливаемые на балконе. Однако за это нарушение можно получить штраф до 510 грн.

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К тому же, использование генератора в квартире достаточно рискованно. Эти устройства не только создают много шума и выделяют угарный газ во время работы, но при неправильной эксплуатации могут вспыхнуть или даже взорваться. В Украине уже было зарегистрировано несколько подобных случаев.

Одним из самых больших недостатков генераторов является высокий уровень шума. Санитарные нормы Украины допускают следующие уровни шума на прилегающих к жилым домам территориях:

  • в дневное время: 55-70 дБ;
  • в ночное время: 45-60 дБ.

В соответствии с законом "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение является основанием для штрафа. Кодекс административных правонарушений предусматривает следующие меры для нарушителей:

  • устное предупреждение;
  • штраф в размере 5-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан для физических лиц (85-255 грн) и 15-30 для юридических лиц (255-510 грн).

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Если нарушение повторится, штраф для граждан возрастет до 15-30 тысяч рублей (255-510 грн), а для юридических лиц – до 50-150 минимумов (850-2550 грн) с конфискацией источника шума.

Штраф налагается после обращения в полицию соседей, жалующихся на шум. Измерить уровень шумового загрязнения Санэпидемстанция – количество децибелов от работающего генератора указывается в соответствующем акте. Полиция должна принять заявление, составить протокол, опросить свидетелей и направить дело в суд, который может принять решение о наложении штрафа.

Источник: OBOZ.UA.

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