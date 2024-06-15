Потрібно нагадати, що з 8 лютого 2023 року (на період дії військового стану) окремі штрафи знизилися, але їх всеодно потібно сплачувати.

Податківці нагадали, що відповідальність платників ПДВ за порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН та допущення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів визначена ст. 120-1 Податкового кодексу України.

Так, стало відомо, який штраф чекає українців за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної у 2024 році.

Податкову накладну слід створювати на дату, коли виникає податковий зобов'язання. Це зазвичай той момент, коли ви перший раз надали товар, виконали роботу або надали послугу, або ж коли отримали оплату за них. Дата, яка наступила раніше, визначає день, на який потрібно створювати податкову накладну.

Якщо ви оформили податкову накладну в період з 1 по 15 число поточного місяця, вона повинна бути зареєстрована до кінця цього місяця. У випадку, коли накладна була оформлена з 16 числа до останнього дня місяця, її реєстрація повинна відбутися до 15 числа наступного місяця.

Порушення платниками ПДВ граничного строку реєстрації ПН/РК в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення штрафу в розмірі:

Якщо компанія пропускає термін реєстрації на до 15 днів, необхідно сплатити штраф у розмірі 2% від суми ПДВ у накладній (звичайний термін - 10%); При запізненні з реєстрацією на 16-30 днів, штраф складе 5% від ПДВ (звичайний термін - 20%); За прострочення реєстрації від 31 до 60 календарних днів передбачено штраф у розмірі 10% від ПДВ (звичайний термін - 30%); Якщо компанія запізнилася з реєстрацією від 61 до 365 календарних днів, штраф складатиме 15% від ПДВ (звичайний термін - 40%); У випадку прострочення понад рік, санкція становитиме 25% від ПДВ (звичайний термін - 50%).

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