Следует напомнить, что с 8 февраля 2023 года (на период действия военного положения) отдельные штрафы снизились, но их все равно нужно платить.

Налоговики напомнили, что ответственность плательщиков НДС за нарушение сроков регистрации налоговой накладной и/или расчета корректировки в ЕРНН и допущение ошибок при указании обязательных реквизитов определена ст. 120-1 Налогового кодекса Украины.

Так стало известно, какой штраф ждет украинцев за несвоевременную регистрацию налоговой накладной в 2024 году.

Налоговую накладную следует создавать на дату, когда возникает налоговое обязательство. Это обычно тот момент, когда вы впервые предоставили товар, выполнили работу или оказали услугу, или когда получили оплату за них. Дата, наступившая ранее, определяет день, на который нужно создавать налоговую накладную.

Если вы оформили налоговую накладную в период с 1 по 15 число текущего месяца, то она должна быть зарегистрирована до конца этого месяца. Если накладная была оформлена с 16 числа до последнего дня месяца, ее регистрация должна состояться до 15 числа следующего месяца.

Нарушение плательщиками НДС предельного срока регистрации НН/РК в ЕРНН (кроме налоговой накладной, не предоставляемой получателю (покупателю), составленной на поставку товаров/услуг для операций: освобожденных от налогообложения или облагаемых налогом по нулевой ставке) влечет наложение штрафа в размере:

Если компания пропускает срок регистрации до 15 дней, необходимо уплатить штраф в размере 2% от суммы НДС в накладной (обычный срок - 10%); При опоздании с регистрацией на 16-30 дней штраф составит 5% от НДС (обычный срок - 20%); За просрочку регистрации от 31 до 60 календарных дней предусмотрен штраф в размере 10% НДС (обычный срок - 30%); Если компания опоздала с регистрацией от 61 до 365 календарных дней, штраф будет составлять 15% НДС (обычный срок - 40%); В случае просрочки более года санкция будет составлять 25% от НДС (обычный срок - 50%).

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