ВЛК визнала чоловіка з Волині придатним до мобілізації, але в серпні 2023 року він ухилився від виконання військової повинності.

Частина українців намагається уникати мобілізації та призову, за що їх карають. Так, у Волинській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

Як повідомляється, ВЛК визнала чоловіка з Волині придатним до мобілізації, але в серпні 2023 року він ухилився від виконання військової повинності.

У 2022 році, коли він був вже направлений і прибув на полігон, то відповідні посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби, тож він думав, що знову буде аналогічна ситуація. У жовтні, листопаді, грудні 2022 року йому вручали повістки про виклик до РТЦК та СП, та коли він приходив, то цілий день перебував в РТЦК, після чого його знову і знову відпускали.

Крім того, у 2022 році через кожних десять днів його доправляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби, та повідомляли, що він може бути вільний.

Чоловік скаржився на те, що медична комісія ВЛК проводила огляд лише за один день, що на його думку було недостатньо. У серпні 2023 року він прийняв рішення ухилитися від військової служби.

Суд після аналізу матеріалів справи визнав чоловіка винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України. Чоловіка було засуджено до трьох років позбавлення волі.

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