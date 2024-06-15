ВЛК признала мужчину из Волыни годным к мобилизации, но в августе 2023 года он уклонился от выполнения воинской повинности.

Часть украинцев пытается избегать мобилизации и призыва, за что их наказывают. Так, в Волынской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Об этом идет речь в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области.

Как сообщается, ВЛК признала мужчину из Волыни годным к мобилизации, но в августе 2023 года он уклонился от выполнения воинской повинности.

В 2022 году, когда он был уже направлен и прибыл на полигон, соответствующие должностные лица сообщили ему, что он может возвращаться домой, ведь не годен к службе, поэтому он думал, что снова будет аналогичная ситуация. В октябре, ноябре, декабре 2022 года ему вручали повестки о вызове в РТЦК и СП, и когда он приходил, то целый день находился в РТЦК, после чего его снова и снова отпускали.

Кроме того, в 2022 году через каждые десять дней его доставляли на полигоны, однако возвращали обратно как непригодного к службе и сообщали, что он может быть свободен.

Мужчина жаловался, что медицинская комиссия ВЛК проводила осмотр только за один день, что по его мнению было недостаточно. В августе 2023 г. он принял решение уклониться от военной службы.

Суд после анализа материалов дела признал мужчину виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы.

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