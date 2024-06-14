Формування помідорів відбувається по-різному, хоча на вибір типу формування впливає багато факторів.

Про це повідомили в youtube-каналі "Життя бентежне".

Формування помідорів повинно мати якусь ціль, наприклад запобігання загущенню рассади, бо залучені посадки мають гіршу перспективу щодо захворювань.

Якщо рослини погано провітрюються чи то в теплиці, що то на вулиці, ймовірніше виникнення якихось хвороб інфекційних хвороб, крім того, якщо дуже розрісся і формує багато плодів помідорів, то ці плоди звичайно будуть дрібніші ніж описано у описі сорту чи гібрида.

Рослини розподіляється між цими томатами, вони можуть частіше вражатися верхівкові гниллю, бо запасу кальцію в ґрунті чи в підживленнях ваших може бути не розрахунок на таку кількість помідорів.

Крім того, формування помідорів та його тип залежить також від того, на якій відстані ви висадили рослинки, яке у вас літо тобто який клімат тощо.

Формувати помідори треба в одне стебло, бо рослини в таких теплицях садять доволі густо і сформована рослина сформована в одне стебло, що дасть ранній урожай і причому плоди будуть гарні.

Варто підкреслити, що не обов'язково формувати чітко в одне стебло або чітко у два стебла.

Це залежить від вашої мети, можна почати формувати помідори в одне стебло, а з якогось моменту можна формувати два стебла, так і формувати до закінчення вегетації в два стебла, можна пустити ще трошки для того, щоб, наприклад, не всі зразу томати дозріли, а щоб помідори далі і далі плодоносили.

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