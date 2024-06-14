Формування помідорів відбувається по-різному, хоча на вибір типу формування впливає багато факторів.

Про це повідомили в youtube-каналі "Життя бентежне".

Формування помідорів повинно мати якусь ціль, наприклад запобігання загущенню рассади, бо залучені посадки мають гіршу перспективу щодо захворювань.

Якщо рослини погано провітрюються чи то в теплиці, що то на вулиці, ймовірніше виникнення якихось хвороб інфекційних хвороб, крім того, якщо дуже розрісся і формує багато плодів помідорів, то ці плоди звичайно будуть дрібніші ніж описано у описі сорту чи гібрида.

Рослини розподіляється між цими томатами, вони можуть частіше вражатися верхівкові гниллю, бо запасу кальцію в ґрунті чи в підживленнях ваших може бути не розрахунок на таку кількість помідорів.

Як збільшити врожай помідорів

Крім того, формування помідорів та його тип залежить також від того, на якій відстані ви висадили рослинки, яке у вас літо тобто який клімат тощо.

Формувати помідори треба в одне стебло, бо рослини в таких теплицях садять доволі густо і сформована рослина сформована в одне стебло, що дасть ранній урожай і причому плоди будуть гарні.

Варто підкреслити, що не обов'язково формувати чітко в одне стебло або чітко у два стебла.

Це залежить від вашої мети, можна почати формувати помідори в одне стебло, а з якогось моменту можна формувати два стебла, так і формувати до закінчення вегетації в два стебла, можна пустити ще трошки для того, щоб, наприклад, не всі зразу томати дозріли, а щоб помідори далі і далі плодоносили.

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