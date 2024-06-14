Проводити полив огірків у червні, які вже доволі великі, можна по одному літру води, одразу виливаємо для того, щоб зволожити грунт, щоб рослини відчули появу води і почали відновлювати процеси та збільшуватимуться плоди.

Обов'язково невеличке підживлення для огірків потрібно робити у червні.

Чим підживати огірки у червні?

Можна підживити азотовмісними добривами огірки. Третину півлітрової банки готового добрива розводимо на 10 літрів води суто для підтримання сольового балансу.

В курнику, в коров'яку, як відомо, є всі елементи живлення, азоту трішки побільше, ніж, припустимо, калію чи фосфору. Але огірки не настільки гарно реагують на калій.

Нестачу калію ви одразу побачите по периметру листів огірків - вони будуть жовтіти потім будуть втрачати взагалі життєздатність.

Півлітрова банка добрива на 10 л води, рослини огірків варто замульчувати, прикореневу зону,тому що коренева система огірків вона розташовується відносно в поверхневому шарі грунту.

Під впливом сонячних променів грунт може прогріватися і тоді коренева система, якщо вона буде перегріта, вона уповільнює свою роботу.

Останні новини України:

Які огірки найкраще посадити для консервування.

Як висадити салат на городі: найсприятливіші дні для гарного врожаю.

Як посіяти насіння буряка у відкритий ґрунт.