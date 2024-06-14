Проводити полив огірків у червні, які вже доволі великі, можна по одному літру води, одразу виливаємо для того, щоб зволожити грунт, щоб рослини відчули появу води і почали відновлювати процеси та збільшуватимуться плоди.
Обов'язково невеличке підживлення для огірків потрібно робити у червні.
Чим підживати огірки у червні?
Можна підживити азотовмісними добривами огірки. Третину півлітрової банки готового добрива розводимо на 10 літрів води суто для підтримання сольового балансу.
В курнику, в коров'яку, як відомо, є всі елементи живлення, азоту трішки побільше, ніж, припустимо, калію чи фосфору. Але огірки не настільки гарно реагують на калій.
Нестачу калію ви одразу побачите по периметру листів огірків - вони будуть жовтіти потім будуть втрачати взагалі життєздатність.
Півлітрова банка добрива на 10 л води, рослини огірків варто замульчувати, прикореневу зону,тому що коренева система огірків вона розташовується відносно в поверхневому шарі грунту.
Під впливом сонячних променів грунт може прогріватися і тоді коренева система, якщо вона буде перегріта, вона уповільнює свою роботу.
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