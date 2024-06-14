Проводить полив огурцов в июне, которые уже достаточно большие, можно по одному литру воды, сразу выливаем для того, чтобы увлажнить почву, чтобы растения почувствовали появление воды и начали восстанавливать процессы и плоды.

Обязательно небольшую подкормку для огурцов нужно производить в июне.

Чем подкормить огурцы в июне?

Можно подкормить азотсодержащими удобрениями огурцы. Треть пол-литровой банки готового удобрения разводим на 10 литров воды сугубо для поддержания солевого баланса.

В курятнике, в коровяке, как известно, есть все элементы питания, азота немного побольше, чем, допустим, калия или фосфора. Но огурцы не столь хорошо реагируют на калий.

Недостаток калия вы сразу увидите по периметру листьев огурцов – они будут желтеть, потом будут терять вообще жизнеспособность.

Поллитровая банка удобрения на 10 л воды, растения огурцов следует замульчировать, прикорневую зону, так как корневая система огурцов она располагается относительно в поверхностном слое почвы.

Под влиянием солнечных лучей почва может прогреваться и тогда корневая система, если она будет перегрета, она замедляет свою работу.

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