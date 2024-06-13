Кібефахівці попередили власників смартфонів та інших гаджетів, які посилання і файли необхідно ігнорувати, тобто навіть не відкривати, і яку функцію необхідно терміново вимкнути.

Зловмисники полюють на гроші українців та їхні особисті дані, використовуючи хитрі і підлі методи, нагадує Politeka.net.

Потрапити у неприємності можна за лічені хвилини, просто натиснувши на, здавалося б, звичайне посилання.

Фахівці з кібербезпеки закликають власників смартфонів та інших гаджетів звертити увагу на посилання та файли перш ніж їх відкривати.

«Щоб вашою персональною інформацією не скористався ворог та жоден інтернет-шахрай», - наголошували у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Експерти закликають під час оплати в Інтернеті звертати увагу на електронну адресу. За їхніми словами, «https://» - безпечне посилання, а от «http://» - небезпечне.

Яку функцію на смартфоні потрібно негайно відключити.

Ні в якому разі не можна відкривати на пристроях вкладення (додатки) підозрілих листів, що мають такі розширення, як «.exe», «.bat», «.cmd», «.vbs», «.docm», «.xlsm» тощо.

«Безкоштовне підключення до Wi-Fi у публічних місцях часто відбувається без введення паролів, що робить ваш пристрій вразливим для зламу», - попереджають експерти про ще одну небезпеку.

Власників смартфонів, планшетів та ноутбуків закликають вимикати на своїх пристроях «Автоматичне підключення до Wi-Fi». Автопідключення до відкритих Wi-Fi мереж може стати причиною випадкового підключення до злочинної мережі. Вимкнення автопошуку повністю унеможливлює це.

Яку функцію на смартфоні потрібно негайно відключити.

Крім того, що функція «Автоматичне підключення до Wi-Fi» несе певны загрози, вона ще й сильно витрачає заряд акумулятора.

Важливо вимкнути також і автопошук мереж, щоб унеможливити будь-яке небажане підключення.

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