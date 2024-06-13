Зловмисники полюють на гроші українців та їхні особисті дані, використовуючи хитрі і підлі методи, нагадує Politeka.net.

Потрапити у неприємності можна за лічені хвилини, просто натиснувши на, здавалося б, звичайне посилання.

Фахівці з кібербезпеки закликають власників смартфонів та інших гаджетів звертити увагу на посилання та файли перш ніж їх відкривати.

«Щоб вашою персональною інформацією не скористався ворог та жоден інтернет-шахрай», - наголошували у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Експерти закликають під час оплати в Інтернеті звертати увагу на електронну адресу. За їхніми словами, «https://» - безпечне посилання, а от «http://» - небезпечне.

мобільний зв'язок, мобільний телефон

Яку функцію на смартфоні потрібно негайно відключити.

Ні в якому разі не можна відкривати на пристроях вкладення (додатки) підозрілих листів, що мають такі розширення, як «.exe», «.bat», «.cmd», «.vbs», «.docm», «.xlsm» тощо.

«Безкоштовне підключення до Wi-Fi у публічних місцях часто відбувається без введення паролів, що робить ваш пристрій вразливим для зламу», - попереджають експерти про ще одну небезпеку.

Власників смартфонів, планшетів та ноутбуків закликають вимикати на своїх пристроях «Автоматичне підключення до Wi-Fi». Автопідключення до відкритих Wi-Fi мереж може стати причиною випадкового підключення до злочинної мережі. Вимкнення автопошуку повністю унеможливлює це.

смартфон, телефон, мобільний зв'язок

Яку функцію на смартфоні потрібно негайно відключити.

Крім того, що функція «Автоматичне підключення до Wi-Fi» несе певны загрози, вона ще й сильно витрачає заряд акумулятора.

Важливо вимкнути також і автопошук мереж, щоб унеможливити будь-яке небажане підключення.

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