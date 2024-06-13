Кибеспециалисты предупредили владельцев смартфонов и других гаджетов, какие ссылки и файлы необходимо игнорировать, то есть даже не открывать, и какую функцию необходимо срочно выключить.

Злоумышленники охотятся за деньгами украинцев и их личными данными, используя хитрые и подлые методы, напоминает Politeka.net.

Попасть в неприятности можно за считанные минуты, просто нажав на, казалось бы, обычную ссылку.

Специалисты по кибербезопасности призывают владельцев смартфонов и других гаджетов обратить внимание на ссылки и файлы, прежде чем их открывать.

«Чтобы вашей персональной информацией не воспользовался враг и ни один интернет-мошенник», - отмечали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Эксперты призывают при оплате в Интернете обращать внимание на электронный адрес. По их словам, «https://» – безопасная ссылка, а вот «http://» – опасная.

Какую функцию на смартфоне нужно немедленно отключить.

Ни в коем случае нельзя открывать на устройствах вложения (приложения) подозрительных писем, имеющих такие расширения, как .exe, .bat, .cmd, .vbs, .docm, .xlsm и тому подобное.

«Бесплатное подключение к Wi-Fi в публичных местах часто происходит без ввода паролей, что делает ваше устройство уязвимым для взлома», – предупреждают эксперты об еще одной опасности.

Владельцев смартфонов, планшетов и ноутбуков призывают выключать на своих устройствах «Автоматическое подключение к Wi-Fi». Автоподключение к открытым Wi-Fi сетям может стать причиной случайного подключения к преступной сети. Выключение автопоиска полностью делает это невозможным.

Какую функцию на смартфоне нужно немедленно отключить.

Кроме того, что функция «Автоматическое подключение к Wi-Fi» несет определенные угрозы, она еще и сильно расходует заряд аккумулятора.

Важно отключить и автопоиск сетей, чтобы исключить любое нежелательное подключение.

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