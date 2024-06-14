Закон про адміністративні послуги передбачає можливість держави вимагати військово-облікових документів від громадян, які звертаються за будь-якою послугою.

Українським військовозобов'язаним може бути обмежено доступ до державних послуг у разі відсутності військово-облікових документів. Ця міра може зачіпати "сотні, або навіть тисячі" різних видів допомоги та сервісів.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

Він пояснив, що закон про адміністративні послуги передбачає можливість держави вимагати військово-облікові документи від громадян, які звертаються за будь-якою послугою. Малюська зазначив, що така вимога сприятиме тому, щоб військовозобов'язані були відомі державі.

"Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми (вимога надати військові документи, - ред.). Але, на моє переконання, він буде з'являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", - відзначив міністр.

Малюська також заявив, що не варто очікувати широкомасштабних реформ, оскільки вже існуюче українське законодавство передбачає можливість вимагати військовий квиток. За його словами, існують "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть запитувати військово-обліковий документ.

Це стосується:

Отримання паспортів та інших документів, що посвідчують особу

Реєстрації місця проживання

Оформлення права власності на нерухомість

Вступу до навчальних закладів

Працевлаштування

Отримання водійського посвідчення та ін.

Голова Мін'юсту додав, що для певних послуг така вимога не буде запроваджуватися. Це стосується послуг, що пов'язані з членами сім'ї військовозобов'язаного та його дітьми. Для критично важливих послуг також не буде запроваджуватися така вимога.

За словами Малюськи, військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного.

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