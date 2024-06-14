Закон об административных услугах предусматривает возможность государства требовать военно-учетных документов от граждан, обращающихся за любой услугой.

Украинским военнообязанным может быть ограничен доступ к государственным услугам при отсутствии военно-учетных документов. Эта мера может затрагивать "сотни или даже тысячи" различных видов помощи и сервисов.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска.

Он пояснил, что закон об административных услугах предусматривает возможность государства требовать военно-учетных документов от граждан, обращающихся за любой услугой. Малюска отметил, что такое требование будет способствовать тому, чтобы военнообязанные были известны государству.

"Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы, - ред.). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно- учетный документ", - отметил министр.

Малюска также заявил, что не стоит ожидать широкомасштабных реформ, поскольку существующее украинское законодательство предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, существуют "сотни, если не тысячи" услуг, при предоставлении которых могут запрашивать военно-учетный документ.

Это касается:

Получение паспортов и других документов, удостоверяющих личность регистрации места жительства

Оформление права собственности на недвижимость

Введение в учебные заведения

Трудоустройство

Получение водительского удостоверения и т.д.

Глава Минюста добавил, что для определенных услуг такое требование не будет вводиться. Это касается услуг, связанных с членами семьи военнообязанного и его детьми. Для критически важных услуг также не будет вводиться такое требование.

По словам Малюськи, военно-учетные документы потребуют при предоставлении услуг, необходимых для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.

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