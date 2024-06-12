Після того, як у травні прийняли новий законопроєкт про мобілізацію, кухар Євген Клопотенко першого ж дня оновив дані у військкоматі.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко - переможець "МастерШеф" - з перших днів вторгнення росії в Україну займається волонтерством. В нещодавньому інтерв'ю Євген Клопотенко назвав причину, чому не вступив до лав ЗСУ та досі не пішов воювати на фронт.

Євген Клопотенко пояснив, що на початку повномасштабної війни перебував у маленькому селі і просто не бачив сенсу вступати до лав Територіальних оборонних сил.

Він також вважав, що в тилу він може бути набагато кориснішим. Крім того, Клопотенко займається благодійною допомогою, гастродипломатією і активно розповідає правду про війну в Україні.

"Від перших днів вторгнення я намагався подбати про безпеку родини та своєї команди. До того ж перебував тоді за містом і, приміром, вступати до тероборони в маленькому селі не бачив сенсу. Також розумів, що принесу більше користі на своєму місці. Адже від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому", - відповів Євген Клопотенко.

До речі, цього року Євген Клопотенко відвідав Територіальний центр комплектування. Після того, як у травні був прийнятий новий законопроєкт про мобілізацію, кухар відразу ж оновив свої дані у військкоматі.

Джерело: ТиКиїв.

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