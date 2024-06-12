После того, как в мае приняли новый законопроект о мобилизации, повар Евгений Клопотенко в первый же день обновил данные в военкомате.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко - победитель "МастерШеф" - с первых дней вторжения России в Украину занимается волонтерством. В недавнем интервью Евгений Клопотенко назвал причину, почему не вступил в ряды ВСУ и до сих пор не пошел воевать на фронт.

Евгений Клопотенко объяснил, что в начале полномасштабной войны находился в маленькой деревне и просто не видел смысла вступать в ряды Территориальных оборонных сил.

Он также считал, что в тылу он может быть гораздо более полезным. Кроме того, Клопотенко занимается благотворительной помощью, гастродипломатией и активно рассказывает правду о войне в Украине.

"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в терроборону в маленькой деревне не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте. Ведь от первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине.

К слову, в этом году Евгений Клопотенко посетил Территориальный центр комплектования. После того, как в мае был принят новый законопроект о мобилизации, повар сразу же обновил свои данные в военкомате.

Источник: ТиКиїв.

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