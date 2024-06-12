Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко - победитель "МастерШеф" - с первых дней вторжения России в Украину занимается волонтерством. В недавнем интервью Евгений Клопотенко назвал причину, почему не вступил в ряды ВСУ и до сих пор не пошел воевать на фронт.
Евгений Клопотенко объяснил, что в начале полномасштабной войны находился в маленькой деревне и просто не видел смысла вступать в ряды Территориальных оборонных сил.
Он также считал, что в тылу он может быть гораздо более полезным. Кроме того, Клопотенко занимается благотворительной помощью, гастродипломатией и активно рассказывает правду о войне в Украине.
"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в терроборону в маленькой деревне не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте. Ведь от первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине.
К слову, в этом году Евгений Клопотенко посетил Территориальный центр комплектования. После того, как в мае был принят новый законопроект о мобилизации, повар сразу же обновил свои данные в военкомате.
Источник: ТиКиїв.
Последние новости Украины:
Евгений Кошевой, много роз и красная дорожка: как в центре Киева прощаются с Сергеем Сивохо.
Трагедия в "Лига Смеха" и "Квартал 95": остановилось сердце знаменитого артиста.
"Лига Смеха" оплакивает участников, чьи жизни трагически оборвались: "Никогда вас не забудем".