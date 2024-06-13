У соціальних мережах дедалі частіше з'являються відео із затриманням чоловіків, яких підозрюють у ухилянні від мобілізації. Як чоловіки потрапляють до списку розшукуваних осіб та хто може опинитися у ньому.

Адвокатка Таміла Алексик пояснює, що процедура оголошення людини у розшук здійснюється відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

Щоб оголосити людину у розшук, спершу має бути відкрито кримінальне провадження у зв’язку з ухиленням особи від мобілізації. Процедура виглядає наступним чином: ТЦК та СП передають до поліції інформацію про те, що особа ухиляється від мобілізації, не з’являється на виклик по повістці або не оновлює військово-облікові дані. Після цього поліція відкриває кримінальне провадження і вносить відповідні дані до єдиного реєстру досудових розслідувань.

У такому випадку людині потрібно отримати постанову та оскаржувати її у судовому порядку. Звісно, що можна звернутися для з’ясування обставин до ТЦК та СП, але це не дасть результату, бо вже є постанова про розшук від слідчого.

Багато людей не розуміє, чому військовозобов’язаних чоловіків оголошують у розшук, адже законом передбачено 60 днів для оновлення облікових даних у ТЦК та СП, ЦНАП або через застосунок Резерв+. Тобто, є час до 18 липня, щоб виконати цю вимогу.

Адвокатка пояснює, що повістки продовжують надсилати військовозобов’язаним, незважаючи на відведений термін у 60 днів для оновлення даних. За її словами, чоловіків оголошують у розшук тому, що вони не з’являються до ТЦК та СП за отриманими повістками.

Трапляється випадки, коли чоловіки не отримували жодних повісток, а потім виявляють, що вони знаходяться у розшуку.

"Подібне відбувається через певні маніпуляції з боку ТЦК. Вони, до речі, трапляються часто. Це через те, що остання норма закону, дозволяє направити повістку поштою і немає різниці отримала її людина чи ні – головне її надіслати адресату", - каже Таміла Алексик.

Джерело: ТСН.

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