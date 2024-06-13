Процедура объявления человека в розыск в рамках мобилизации осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В социальных сетях все чаще появляются видео с задержанием мужчин, подозреваемых в уклонении от мобилизации. Как мужчины попадают в список разыскиваемых и кто может оказаться в нем.

Адвокат Тамила Алексик объясняет, что процедура объявления человека в розыск осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Чтобы объявить человека в розыск, сначала должно быть возбуждено уголовное производство в связи с уклонением от мобилизации. Процедура выглядит следующим образом: ТЦК и СП передают в полицию информацию о том, что лицо уклоняется от мобилизации, не появляется по вызову по повестке или не обновляет военно-учетные данные. После этого полиция открывает уголовное производство и вносит соответствующие данные в единый реестр досудебных расследований.

В таком случае человеку нужно получить постановление и обжаловать его в судебном порядке. Конечно, можно обратиться для выяснения обстоятельств в ТЦК и СП, но это не даст результата, потому что уже есть постановление о розыске от следователя.

Многие люди не понимают, почему военнообязанных мужчин объявляют в розыск, ведь законом предусмотрено 60 дней для обновления учетных данных в ТЦК и СП, ЦНАП или через резерв+. То есть есть время до 18 июля, чтобы выполнить это требование.

Адвокат объясняет, что повестки продолжают присылать военнообязанным, несмотря на отведенный срок в 60 дней для обновления данных. По ее словам, мужчины объявляются в розыск потому, что они не появляются в ТЦК и СП по полученным повесткам.

Случаются случаи, когда мужчины не получали никаких повесток, а затем обнаруживают, что они находятся в розыске.

"Подобное происходит из-за определенных манипуляций со стороны ТЦК. Они, кстати, случаются часто. Это потому, что последняя норма закона, позволяет направить повестку по почте и нет разницы получил ее человек или нет - главное ее отправить адресату", - говорит Тамила Алексик. .

Источник: ТСН.

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