Експерти розповіли, як полагодити пошкоджений водою телефон за кілька простих кроків, а також як розпізнати ознаки пошкодження.

Кожну секунду, поки ви чекаєте, щоб витягнути телефон з води, збільшується ймовірність того, що ваш пристрій наповниться водою, що знижує можливість його відновлення.

Крок 1. Витягніть свій телефон із води. Можливо це очевидно, але перше, що вам потрібно зробити, це врятувати його!

Крок 2. Вимкніть телефон. Як тільки ви витягли свій телефон із небезпечної зони, перевірте, чи він увімкнений; якщо це так, негайно вимкніть його.

Це знижує ймовірність короткого замикання, запобігає подальшим пошкодженням і дає вам більше шансів відновити телефон.

Крок 3. Розберіть усі знімні деталі. Після вимкнення телефону розберіть усі знімні компоненти, такі як корпус телефону, SIM-картка та акумулятор, щоб оцінити ступінь пошкодження та підготувати їх до окремої сушіння.

Для користувачів iPhone важливо відзначити, що для зняття акумулятора потрібно повне розбирання, яке повинні виконувати професіонали.

Крок 4: промокніть зайву воду. Після того, як телефон розібраний, використовуйте суху тканину або паперовий рушник, щоб промокнути зайву воду з частин телефону. Робіть це обережно, промокаючи, а не тріть, щоб уникнути подальшого пошкодження телефону.

Крок 5: Увімкніть вологу в телефоні. Тепер, коли ви висушили поверхню телефону, потрібно вбрати залишки води, яка могла потрапити у внутрішні частини телефону.

Залиште телефон сушитися щонайменше на 24–48 годин.

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