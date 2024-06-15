Ніжний, корисний і соковитий омлет на сніданок можна приготувати і без сковороди, і без духовк - як саме розкрила колишня суддя «Мастер Шеф» Тетяна Литвинова.

Омлет на сніданок буде і смачним, і корисним, якщо приготувати його на пару у каструлі, пише Politeka.net.

Як – розповіла і показала екс-суддя шоу «Мастер Шеф» Тетяна Литвинова.

«Нічого не підгорає, він неймовірно смакує, дуже ніжний. Це справжня здорова їжа. Такий омлет вас порадує зранку, я впевнена. Мені дуже зручно його готувати, томущо я можу поставити і йти збиратися на роботу, займатися собою», - зазначила Літвінова в своєму YouTube-каналі, додавши, що коли вона повертається на кухню через пів години, надвзивайно корисний і смачний омлет вже готовий.

Як приготувати пишний омлет на пару.

Також екс-суддя «Мастер Шеф» наголосила, що такий омлет не тільки смачний і корисний, а й надзвичайно апетитний.

Отже, інгредієнти для приготування омлету на пару знадобляться такі: яйця – 8 шт, молоко – 200 г, масло – 40 г.

Спочатку збиваємо яйця, таку ж кількість рідини потрібно додати у яєчну суміш. Тобто, молоко.

Наступним додаємо у суміш розтоплене масло.

«Яйця з молоком і маслом змішані, додаємо трошки солі. Можна додати перець, зелень – також красиво виглядає», - підкреслила Литвинова, готуючи омлет на пару.

Потім беремо пергамент.

«Вирізаємо і робимо дно. Після приготування омлет дуже красиво викласти на тарілку, щоб він стояв, наче випічка. І для того, щоб він сто відсотків відстав від миски, я раджу скористатися пергамент. Намочуємо його водою, миску дуже гарно змастити вершковим маслом, щоб всі стінки були гарно промазані», - розповіла Литвинова секрети пишного омлету на пару.

Як приготувати пишний омлет на пару.

Тепер викладаємо на дно миски пергамент, приклеюємо його, трошки зверху змащуємо маслом і виливаємо яєчну суміш.

Як приготувати пишний омлет на пару.

Ставимо миску у каструлю з киплячою водою. Тепер накриваємо кришкою.

«Тридцять хвилин, можливо трохи більше, залежить від температури, і омлет можна буде перекладити на тарілку», - зазначила Литвинова.

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