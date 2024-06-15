Нежный, полезный и сочный омлет на завтрак можно приготовить и без сковороды, и без духовки - как именно раскрыла бывшая судья «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова.

Омлет на завтрак будет и вкусным и полезным, если приготовить его на пару в кастрюле, пишет Politeka.net.

Как – рассказала и показала экс-судья шоу «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова.

«Ничего не подгорает, он невероятно вкусный, очень нежный. Это настоящая здоровая пища. Такой омлет вас порадует утром, я уверена. Мне очень удобно его готовить, потому что я могу поставить и идти собираться на работу, заниматься собой», - отметила Литвинова в своем YouTube-канале, добавив, что когда она возвращается на кухню через пол часа, дивительно полезный и вкусный омлет уже готов.

Как приготовить пышный омлет на пару.

Также экс-судья «Мастер Шеф» подчеркнула, что такой омлет не только вкусный и полезный, но и очень аппетитный.

Итак, ингредиенты для приготовления омлета на пару понадобятся: яйца – 8 шт, молоко – 200 г, масло – 40 г.

Сначала взбиваем яйца, такое же количество жидкости нужно добавить в яичную смесь. То есть, молоко.

Следующим добавляем в смесь растопленное масло.

«Яйца с молоком и маслом смешаны, добавляем немного соли. Можно добавить перец, зелень – тоже красиво смотрится», - подчеркнула Литвинова, готовя омлет на пару.

Затем берем пергамент.

«Вырезаем и делаем дно. После приготовления омлет очень красиво выложить на тарелку, чтобы он стоял, как выпечка. И для того, чтобы он сто процентов отстал от миски, я советую воспользоваться пергаментом. Намачиваем его водой, миску очень хорошо смазать сливочным маслом, чтобы все стенки были хорошо промазаны», - рассказала Литвинова секреты пышного омлета на пару.

Как приготовить пышный омлет на пару.

Теперь выкладываем на дно миски пергамент, приклеиваем его, немного сверху смазываем маслом и выливаем яичную смесь.

Как приготовить пышный омлет на пару.

Ставим миску в кастрюлю с кипящей водой. Теперь накрываем крышкой.

«Тридцать минут, возможно, чуть больше, зависит от температуры, и омлет можно будет выложить на тарелку», - отметила Литвинова.

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