Омлет на завтрак будет и вкусным и полезным, если приготовить его на пару в кастрюле, пишет Politeka.net.
Как – рассказала и показала экс-судья шоу «Мастер Шеф» Татьяна Литвинова.
«Ничего не подгорает, он невероятно вкусный, очень нежный. Это настоящая здоровая пища. Такой омлет вас порадует утром, я уверена. Мне очень удобно его готовить, потому что я могу поставить и идти собираться на работу, заниматься собой», - отметила Литвинова в своем YouTube-канале, добавив, что когда она возвращается на кухню через пол часа, дивительно полезный и вкусный омлет уже готов.
Как приготовить пышный омлет на пару.
Также экс-судья «Мастер Шеф» подчеркнула, что такой омлет не только вкусный и полезный, но и очень аппетитный.
Итак, ингредиенты для приготовления омлета на пару понадобятся: яйца – 8 шт, молоко – 200 г, масло – 40 г.
Сначала взбиваем яйца, такое же количество жидкости нужно добавить в яичную смесь. То есть, молоко.
Следующим добавляем в смесь растопленное масло.
«Яйца с молоком и маслом смешаны, добавляем немного соли. Можно добавить перец, зелень – тоже красиво смотрится», - подчеркнула Литвинова, готовя омлет на пару.
Затем берем пергамент.
«Вырезаем и делаем дно. После приготовления омлет очень красиво выложить на тарелку, чтобы он стоял, как выпечка. И для того, чтобы он сто процентов отстал от миски, я советую воспользоваться пергаментом. Намачиваем его водой, миску очень хорошо смазать сливочным маслом, чтобы все стенки были хорошо промазаны», - рассказала Литвинова секреты пышного омлета на пару.
Как приготовить пышный омлет на пару.
Теперь выкладываем на дно миски пергамент, приклеиваем его, немного сверху смазываем маслом и выливаем яичную смесь.
Как приготовить пышный омлет на пару.
Ставим миску в кастрюлю с кипящей водой. Теперь накрываем крышкой.
«Тридцать минут, возможно, чуть больше, зависит от температуры, и омлет можно будет выложить на тарелку», - отметила Литвинова.
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