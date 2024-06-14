Якщо ви забули вдома документи про бронювання і на вулиці вам вручає повістку представник ТЦК, то треба зробити декілька кроків.

Працівники ТЦК мають право виписати повістку чоловікові, навіть якщо він мав робочий запис, але не може підтвердити це відповідними документами. Про це розповіли в адвокатському бюро "Дубок і партнери".

Юристи нагадали, що підтвердженням бронювання працівників та їх відстрочки є витяг із Наказу Міністерства економіки. За їхніми словами, вручення повістки людині з "бронюванням" не суперечить законодавству.

"Це обов’язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін", — зазначили в адвокатському бюро.

Якщо у вас є підтверджене бронювання, але ви отримали повістку, юристи радять з’явитися до військкомату, щоб її анулювати.

"Якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має "бронь", то потрібно з’явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних. Але мобілізувати таких громадян не зможуть, оскільки, роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення таких працівників від мобілізації. Відповідно, таку повістку буде анульовано", – пояснюють адвокати.

Джерело: Телеграф.

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