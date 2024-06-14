Если вы забыли дома документы о бронировании и на улице вам вручает повестку представитель ТЦК, нужно сделать несколько шагов.

Работники ТЦК имеют право выписать повестку мужчине, даже если у него была рабочая запись, но не может подтвердить это соответствующими документами. Об этом рассказали в адвокатском бюро "Дубок и партнеры".

Юристы напомнили, что подтверждением бронирования работников и их отсрочки является выписка из Приказа Министерства экономики. По их словам, вручение повестки человеку с "бронированием" не противоречит законодательству.

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", — отметили в адвокатском бюро.

Если у вас есть подтвержденное бронирование, но вы получили повестку, юристы советуют явиться в военкомат, чтобы ее аннулировать.

"Если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных. Но мобилизовать таких граждан не смогут, поскольку, работодатель бронированием обеспечивает временное увольнение таких работников от мобилизации. Соответственно, такая повестка будет аннулирована", – объясняют адвокаты.

Источник: Телеграф.

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