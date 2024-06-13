Роботодавці активно шукають фахівців із найму перед настанням літа, традиційно вважаючи цей період низьким сезоном на ринку праці.

У травні українські роботодавці переважно виявляли інтерес до спеціалістів у сфері обслуговування. Навіть більше, порівняно з квітнем, кількість вакансій у цій галузі зросла на 3%. Особливо активним у збільшенні вакансій виявилася галузь охорони та безпеки, завдяки вакансіям у Силах оборони.

Крім того, часто вимагалися представники робітничих професій. Тут зауважили, що порівняно з квітнем кількість вакансій у цій категорії зросла на 1%.

У третьому місці за популярністю знаходяться фахівці у сфері продажів.

Проте варто відзначити, що у травні кількість вакансій у цій галузі зменшилася на 2%. Подальші категорії виглядають наступним чином:

роздрібна торгівля, +2%;

готельно-ресторанний бізнес та туризм, +3%;

логістика, складське господарство, зовнішньоекономічна діяльність, +5%;

адміністрація, керівництво середнього рівня, -0,5%;

транспорт та автобізнес, +2%;

медицина та фармацевтика, +1%;

бухгалтерія та аудит, -0,2%.

У травні в Україні спостерігалося збільшення кількості вакансій у сфері охорони та безпеки, що було викликане збільшенням вакансій у Силах оборони. Також помітний приріст в категорії "Управління персоналом, HR".

Аналітики зауважили, що роботодавці активно шукають фахівців з найму перед настанням літа, традиційно вважаючи цей період за низький сезон на ринку праці. Ймовірно, дефіцит кадрів змушує компанії не зупинятися в процесі рекрутингу навіть у літній період.

Крім того, відбулося збільшення кількості вакансій у категоріях "сфера обслуговування", "готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "будівництво, архітектура", що є характерним для літнього сезону.

Зауважено також збільшення кількості вакансій для студентів (+6% порівняно з квітнем) і осіб без досвіду (+4%). Дефіцит кадрів також призводить до того, що роботодавці стають більш гнучкими і ширше оглядають ринок праці. Тому вони все частіше пропонують вакансії ветеранам (+14%), людям з інвалідністю (+11%) і пенсіонерам (+19%).

Джерело: OBOZ.UA

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