Работодатели активно ищут специалистов по найму перед наступлением лета, традиционно считая этот период низким сезоном на рынке труда.

В мае украинские работодатели в основном проявляли интерес к специалистам в сфере обслуживания. Более того, по сравнению с апрелем, количество вакансий в этой области выросло на 3%. Особенно активным в увеличении вакансий оказалась отрасль охраны и безопасности благодаря вакансиям в Силах обороны.

Кроме того, часто требовались представители рабочих профессий. Здесь было отмечено, что по сравнению с апрелем количество вакансий в этой категории выросло на 1%.

В третьем месте по популярности находятся специалисты в сфере продаж.

Однако следует отметить, что в мае количество вакансий в этой области уменьшилось на 2%. Последующие категории выглядят следующим образом:

розничная торговля, +2%;

гостинично-ресторанный бизнес и туризм, +3%;

логистика, складское хозяйство, внешнеэкономическая деятельность, +5%;

администрация, руководство среднего уровня –0,5%;

транспорт и автобизнес, +2%;

медицина и фармацевтика, +1%;

бухгалтерия и аудит -0,2%.

В мае в Украине наблюдалось увеличение количества вакансий в сфере охраны и безопасности, вызванное увеличением вакансий в Силах обороны. Также заметен прирост в категории "Управление персоналом, HR".

Аналитики отметили, что работодатели активно ищут специалистов по найму перед наступлением лета, традиционно считая этот период низким сезоном на рынке труда. Вероятно, дефицит кадров заставляет компании не останавливаться в процессе рекрутинга даже в летний период.

Кроме того, произошло увеличение количества вакансий в категориях "сфера обслуживания", "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "строительство, архитектура", что характерно для летнего сезона.

Увеличено количество вакансий для студентов (+6% по сравнению с апрелем) и лиц без опыта (+4%). Дефицит кадров также приводит к тому, что работодатели становятся гибче и шире осматривают рынок труда. Поэтому они все чаще предлагают вакансии ветеранам (14%), людям с инвалидностью (11%) и пенсионерам (19%).

Источник: OBOZ.UA

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