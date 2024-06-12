Поліція має повноваження примусово доставляти чоловіків до ТЦК, поки триває мобілізація в Україні, але лише в ряді випадків.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення російської федерації. Поліція має право примусово доправляти людей до ТЦК у декількох випадках. Про це сказав народний депутат Федір Веніславський.

Поліція має повноваження примусово доставляти осіб, які перебувають у розшуку, до територіальних центрів комплектування (ТЦК) в рамках адміністративного затримання. Крім того, чоловіків, що уникають військової служби, ігноруючи повістку або не подають актуальні відомості, також можна примусово доставити до ТЦК.

"Доправляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. В розшук їх оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - пояснив він.

Нагадаємо також, що у Міністерстві оборони України визнали, що є випадки силової мобілізація представниками ТЦК, але наголошують, що йдеться про одиничні ситуації. Все інше - це постановчі відео російської пропаганди.

Джерело: РБК-Україна

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