Полиция имеет полномочия принудительно доставлять мужчин в ТЦК пока длится мобилизация в Украине, но только в ряде случаев.

Мобилизация в Украине продолжается из-за вторжения российской федерации. Полиция имеет право принудительно доставлять людей в ТЦК в нескольких случаях. Об этом сказал народный депутат Федор Вениславский.

Полиция имеет полномочия принудительно доставлять находящихся в розыске лиц в территориальные центры комплектования (ТЦК) в рамках административного задержания. Кроме того, мужчин, избегающих военной службы, игнорируя повестку или не представляющие актуальные сведения, также можно принудительно доставить в ТЦК.

"Доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВЛК могут только граждан, которые находятся в розыске. В розыск их объявляет Национальная полиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП , опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции, то это, в принципе, в рамках закона.

Напомним также, что в Министерстве обороны Украины признали, что есть случаи силовой мобилизации представителями ТЦК, но подчеркивают, что речь идет о единичных ситуациях. Все остальное – это постановочные видео российской пропаганды.

Источник: РБК-Украина

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