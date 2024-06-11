Експерти з "Захисту прав споживачів" рекомендують у випадку відмови касирів приймати певні банкноти чи монети - зробити декілька кроків.

Касири в супермаркетах або магазинах можуть відмовитися приймати певні купюри або монети під приводом недостатньої решти для здачі. Однак такі дії супермаркету є порушенням законодавства про захист прав споживачів. Про це повідомили експерти "Захисту прав споживачів".

Експерти з "Захисту прав споживачів" рекомендують у випадку відмови касирів приймати певні банкноти чи монети звертатися із скаргою до адміністрації супермаркету. Вони наголошують, що касири мають обов'язок приймати гроші всіх номіналів, а також забезпечувати наявність необхідної кількості грошей у касі для видачі решти.

Наголошується, що ситуація, коли касир відмовляється приймати гроші або не видає решту, є питанням, яке потрібно вирішувати не покупцеві, а керівництву магазину.

Українцям радять звертатися до керівництва та повідомляти про те, що касир перекладає свої обов'язки на покупця. Експерти підкреслюють, що вимагати певну суму чи примусово змушувати клієнтів обмінювати гроші в іншому місці - це спроба перекласти обов'язки на покупця.

Також часто супермаркети та магазини вдаються до дрібних хитрощів у ціноутворенні, метою яких є отримання додаткових коштів від споживачів. Зокрема, вони можуть спеціально встановлювати ціни таким чином, щоб уникнути видачі дрібної решти. При цьому самі покупці часто не помічають цієї тонкої "махінації", оскільки мова йде про невеликі суми, зазвичай декілька копійок на покупку.

Останні новини України:

Нагадаємо, які продукти в Україні стали дорожчими, ніж в Європі

Як повідомляла Politeka, ціна на популярний продукт впала на понад 10 грн

Також Politeka писала, названо найнебезпечніший овоч у супермаркетах та на ринку.