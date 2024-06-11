Эксперты из "Защиты прав потребителей" рекомендуют в случае отказа кассиров принимать определенные банкноты или монеты – сделать несколько шагов.

Кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать определенные купюры или монеты под предлогом недостатка для сдачи. Однако, такие действия супермаркета являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей".

Эксперты из "Защиты прав потребителей" рекомендуют в случае отказа кассиров принимать определенные банкноты или монеты обращаться с жалобой в администрацию супермаркета. Они отмечают, что кассиры обязаны принимать деньги всех номиналов, а также обеспечивать наличие необходимого количества денег в кассе для выдачи сдачи.

Отмечается, что ситуация, когда кассир отказывается принимать деньги или не выдает сдачу, является вопросом, который нужно решать не покупателю, а руководству магазина.

Украинцам советуют обращаться к руководству и сообщать, что кассир перекладывает свои обязанности на покупателя. Эксперты подчеркивают, что требовать определенную сумму или принудительно заставлять клиентов обменивать деньги в другом месте – это попытка переложить на покупателя обязанности.

Также часто супермаркеты и магазины прибегают к мелким уловкам в ценообразовании, целью которых является получение дополнительных средств от потребителей. В частности, они могут специально устанавливать цены таким образом, чтобы избежать выдачи мелких остальных. При этом сами покупатели часто не замечают эту тонкую "махинацию", поскольку речь идет о небольших суммах, обычно несколько копеек на покупку.

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