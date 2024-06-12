Зірка телеканалу «1+1» і ведуча інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень" Алла Мазур терміново попередила українців про ще одну несправделивість і проблеми, які на них чатують.

За словами Алли Мазур, вона стикнулася зі схемою, яка її шокувала, пише Politeka.net.

«Зустріла явно шахрайську схему на міжнародних пасажирських перевезеннях. І, хоча, вкрай рідко доводиться їхати потягом за кордон, мушу розказати вам. Бо повернулася в шоці», - зазначила Алла Мазур.

Телеведуча, звертаючись до українців зі своєї сторінки в Інстаграм, запитала, чи знають вони, що квитки з Відня до Києва пасажирів українських потягів «часто змушують платити двічі».

«І що наші люди, які цим потягом добираються до якогось аеропорту в Європі нерідко на свій літак не встигають, бо на кордоні з Угорщиною тамтешні прикордонники свідомо затримують поїзд. Просто кажуть нашим провідникам: «Ви що не бачите, ми каву п’ємо». І не поспішають робити свою роботу», - розповіла Алла Мазур про шокуючу ситуацію на залізниці.

Алла Мазур підкреслила, що вона також всього б цього не знала, якби не довелося цими прямими причепними вагонами користуватися.

«І побачити просто обурливі сцени», - наголосила Алла Мазур.

Телеведуча підкреслила, що довго хотіла отримати коментар від «Укрзалізниці», але на даний момент цього так і не сталося.

«Зрештою, на розмову з керівниками Укрзалізниці ще сподіваюсь», - зазначила Алла Мазур.

У свою чергу українці розповіли Аллі Мазур про свої негаразди на залізниці.

«Підтверджую, що поляки роблять те саме. При цьому вони дивляться в заплакані українські очі посміхаючись і кажуть: "розслабтеся, ви не встигнете",

«Поширюйте! Так само на кордоні з Польщею. Не мовчіть»,

«Вчора на кордоні з Румунією, наші прикордонники тримали майже 6 годин 2 автобуси з дітками від 3,5 років, які їхали на танцювальний фестиваль в Чорногорію, а потім ще румуни тримали майже 5 годин. Всього майже 11 годин на кордоні, де не було черги», - розповідають люди.

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