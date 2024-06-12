Звезда телеканала «1+1» и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН. Неделя" Алла Мазур срочно предупредила украинцев о еще одной несправедливости и подстерегающих их проблемах.

По словам Аллы Мазур , она столкнулась со схемой, котоаря ее шокировала, пишет Politeka.net.

«Встретила явно мошенническую схему на международных пассажирских перевозках. И, хотя крайне редко приходится ехать поездом за границу, должен рассказать вам. Потому что вернулась в шоке», - отметила Алла Мазур.

Телеведущая, обращаясь к украинцам со своей страницы в Инстаграм, спросила, знают ли они, что билеты из Вены в Киев пассажиров украинских поездов «часто заставляют платить дважды».

«И что наши люди, которые этим поездом добираются в какой-то аэропорт в Европе, нередко на свой самолет не успевают, потому что на границе с Венгрией тамошние пограничники сознательно задерживают поезд. Просто говорят нашим проводникам: "Вы что не видите, мы кофе пьем". И не спешат делать свою работу», – рассказала Алла Мазур о шокирующей ситуации на железной дороге.

Алла Мазур подчеркнула, что она тоже всего бы этого не знала, если бы не пришлось этими прямыми прицепными вагонами пользоваться.

«И увидеть просто возмутительные сцены», – подчеркнула Алла Мазур.

Телеведущая подчеркнула, что долго хотела получить комментарий от «Укрзализныци», но на сейчас этого так и не произошло.

«В конце концов на разговор с руководителями Укрзализныци еще надеюсь», - отметила Алла Мазур.

В свою очередь украинцы рассказали Алле Мазур о своих проблемах на железной дороге.

«Подтверждаю, что поляки делают то же самое. При этом они смотрят в заплаканные украинские глаза улыбаясь и говорят: "Расслабьтесь, вы не успеете",

«Распространяйте! Так же на границе с Польшей. Не молчите»,

«Вчера на границе с Румынией наши пограничники держали почти 6 часов 2 автобуса с детьми от 3,5 лет, которые ехали на танцевальный фестиваль в Черногорию, а затем еще румыны держали почти 5 часов. Всего почти 11 часов на границе, где не было очереди», – рассказывают люди.

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