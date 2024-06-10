З’явилися нові подробиці скандалу, який вибухнув навколо співака Михайла Хоми, він же Дзідзьо, і його кумою, відомою співачкою Олею Цибульскою.

Про скандал нагадав ведучий Слава Дьомін під час розмови з Цибульскою, пише Politeka.net.

«Не можу про це не згадати, ми говоримо про шоу-бізнес і про те, що тобі принесло досить непогані результати в піарі – це, звичайно, скандал з Дзідзьо. Говорили, що це через тебе Дзідзьо розійшовся, що ти його коханка. Як ти це використала для себе і для своєї кар’єри?», - запитав Дьомін в співачки.

Відповідаючи, Цибульска підкреслила, що ці історії «працюють» і завдяки і цій історії люди дізналися більше, хто така Оля Цибульска і хто такий Дзідзьо.

«Ми в інтерв’ю вже інколи прямо в лоб говорили, що ви ці історії вигадуєте. Але щоб ми не говорили, як би ми не відповідали і досі кажуть, що мій син схожий на Дзідзьо», - відповіла Цибульска.

Співачка запевнила, що історія коханки – це точно не її.

Зазначимо, що раніше Цибульська заявляла, що її син Нестор є копією свого батька та її чоловіка.

Однак фоловери продовжують порівнювати хлопчика із Хомою. Олію у вогонь підливала і на той момент ще дружина Дзідзьо.

Так, співачка Slavia заявила, що чоловікові Цибульської має бути прикро. "Я думаю, як це все сприймає чоловік Олі. Прикро: син його, а схожий на Dzidzio", – казала вона в березні 2021 року.

Сам Дзідзьо спростовував романтичні стосунки із Цибульською.

«Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе – була радіоведучою, ведучою, вона стільки багато працює. Те, що там, може, підкрутила історію в піснях, але то ж неправда», - казав артист.

Останні новини України:

Таємно втік з України: Влад Яма зізнався, де він тепер і як заробляє на життя.

"Правда випливає лише зараз": дружина Кузьми Скрябіна розкрила неприємну таємницю.

"Как было уже никогда не будет": драма в семье Оли Поляковой.