Український танцюрист і зірковий хореограф Влад Яма виїхав з України разом із дружиною і сином в перший же день повномасштабного вторгнення РФ.

Як з’ясувалося, Влад Яма з сім’єю виїхали до США, пише Politeka.net.

«Ми були декілька днів у Європі. Потім одразу вилетіли сюди», — розповідав Влад Яма в інтерв'ю влітку 2022 року, додаючи, що тепер він проводить блайгодійні майстер-класи.

Також Влад Яма допомогав збирати кошти на потреби ЗСУ, влітку 2023-го танцюрист повідомляв також про перерахування всіх коштів з інтенсиву «тотальна трансформація» на спортивний протез для 25-річного бійця, який втратив ногу.

Тепер Влад Яма розповів на своїй сторінці в Інстаграм, де він мешкає і чим заробляє на життя. За словами хореографа, він живе Майамі.

«Викладаю приватно у декількох студіях. А іноді і в приватних спортзалах вдома у клієнтів», - розповів Влад Яма, опублікувавши фото з майамського пляжу.

На питання, чи все в нього добре, Влад Яма запевнив, що «вже краще» і зазначив, що зникати з Інстаграм він не планує.

Додамо, що багато хто з українців засуджують Влада Яму за втечу за кордон. Під кожним постом хореографа можна знайти образливі коментарі на його адресу через його вчинок.

На деякі з них Влад Яма реагує. Наприклад, на питання, чи буває йому соромно, він додав тег зі словом «регулярно».

Також Влад Яма вирішив відповісти, чи слабо йому повернутися до України і піти на фронт:

«Ну тут вже дослухаюсь виключно до військових, вибачте».

Зазначимо, що яким чином Владу Ямі вдалося виїхати з сім’єю з України вже після повномасштабного вторгнення – невідомо.

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