Украинский танцор и звездный хореограф Влад Яма уехал из Украины вместе с супругой и сыном в первый же день полномасштабного вторжения РФ.

Как выяснилось, Влад Яма с семьей уехали в США, пишет Politeka.net.

«Мы были несколько дней в Европе. Потом сразу же вылетели сюда», — рассказывал Влад Яма в интервью летом 2022 года, добавляя, что теперь он проводит благотворительные мастер-классы.

Также Влад Яма помогал собирать средства на нужды ВСУ, летом 2023-го танцор сообщал также о перечислении всех средств по интенсивному «тотальной трансформации» на спортивный протез для 25-летнего бойца, потерявшего ногу.

Теперь Влад Яма рассказал на своей странице в Инстаграм, где он живет и чем зарабатывает на жизнь. По словам хореографа, он живет Майами.

«Преподаваю частно в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах дома у клиентов», – рассказал Влад Яма, опубликовав фото с майамского пляжа.

На вопрос, все ли у него хорошо, Влад Яма заверил, что «уже лучше» и отметил, что исчезать с Инстаграм он не планирует.

Добавим, что многие украинцы осуждают Влада Яму за побег за границу. Под каждым постом хореографа можно найти оскорбительные комментарии в его адрес из-за этого поступка.

На некоторые из них Влад Яма реагирует. Например, на вопрос, бывает ли ему стыдно, он добавил тег со словом «регулярно».

Также Влад Яма решил ответить, слабо ли ему вернуться в Украину и уйти на фронт:

«Ну здесь уже прислушиваюсь исключительно к военным, извините».

Отметим, каким образом Владу Яме удалось выехать с семьей из Украины уже после полномасштабного вторжения – неизвестно.

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