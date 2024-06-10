Появились новые подробности скандала, разразившегося вокруг певца Михаила Фомы, он же Дидзе, и его кумой, известной певицей Олей Цыбульской.

О скандале напомнил ведущий Слава Демин во время разговора с Цыбульской, пишет Politeka.net.

«Не могу об этом не вспомнить, мы говорим о шоу-бизнесе и о том, что тебе принесло довольно неплохие результаты в пиаре – это, конечно, скандал с Дзидзьо. Говорили, что это из-за тебя Дзидзьо разошелся, что ты его любовница. Как ты это использовала для себя и своей карьеры?», - спросил Демин у певицы.

Отвечая, Цыбульская подчеркнула, что эти истории «работают» и благодаря и этой истории люди узнали больше, кто такая Оля Цыбульская и кто такой Дзидзьо.

«Мы в интервью уже иногда прямо в лоб говорили, что вы эти истории придумываете. Но чтобы мы не говорили, как бы мы ни отвечали до сих пор говорят, что мой сын похож на Дзидзьо», - ответила Цыбульска.

Певица заверила, что история любовницы – это точно не ее.

Отметим, что ранее Цыбульская заявляла, что ее сын Нестор является копией своего отца и ее мужа.

Однако фоловеры продолжают сравнивать мальчика с Хомой. Масло в огонь подливала и на тот момент еще жена Дзидзьо.

Так, певица Slavia заявила, что мужу Цыбульской должно быть досадно. "Я думаю, как это все воспринимает мужчина Оли. Обидно: сын его, а похож на Dzidzio", – говорила она в марте 2021 года.

Сам Дзидзьо опровергал романтические отношения с Цыбульской.

«Оля для меня профессиональный человек, очень много прошедший. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, столько много работает. То, что там, может, подкрутило историю в песнях, но это же неправда», - говорил артист.

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