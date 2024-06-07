Дружина культового українського співака, лідера гурту «Скрябін» і телеведучого Андрія Кузьменко розповіла те, про що мало хто знає.

Дружина Кузьми Скрябіна Світлана Бабійчук з’явилася в авторській програмі Тіни Кароль «Дім звукозапису».

Зокрема, йшлося про пісню Скрябіна 2000-х під назвою "Наші". Композиція була написана Андрієм на початку нульових – тоді музикант переживав гостру ідеологічну несправделивість.

Дружина Андрія Кузменка розповіла, що Скрябіну довелося платити, аби його україномовні пісні з’являлися в ефірі радіостанцій.

У той період на радіо і телебаченні панував російськомовний шансон.

«Такий конкретний….», - зазначила Світлана у розмові з Тіною Кароль.

Все інше, розповіла дружина Кузьми, було не формат.

«Щоби не писалося, все було не формат», - згадала пані Світлана ті часи.

За її словами, Андрію доводилося «інколи оплачувати якісь свої ефіри», щоб українська музика все ж таки звучала.

«Він платив і не раз», - розповіла дружина Андрія Кузьменка.

В Мережі зазначають, що це «гірка правда, яка випливає лише зараз». Інші ж зазначають, що подекуди таке продовжується і зараз.

«Як брати гроші - так і беруть далі. За україномовний трек треба заплатити навіть зараз під час війни»,

«А чи змінились люди на радіо, які брали тоді гроші за укр. пісні?!»,

«А зараз що зимінилося?».

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Страшна аварія сталася поблизу Кривого Рогу. Багато хто з шанувальників Андрія досі переконані, що ДТП не була випадковістю.

В Андрія залишилася вдова Світлана і донька Марія-Барбара. А також батьки – мати дуже важко переживала втрату сина і присвятила йому три книги.

Серце матері Андрія Кузьменка зупинилося у вересні минулого року.

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