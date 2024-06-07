Жена культового украинского певца, лидера группы «Скрябин» и телеведущего Андрея Кузьменко рассказала то, о чем мало кто знает.

Жена Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук появилась в авторской программе Тины Кароль «Дом звукозаписи».

В частности, речь шла о песне Скрябина 2000-х под названием "Наши". Композиция была написана Андреем в начале нулевых – тогда музыкант переживал острую идеологическую несправедливость.

Жена Андрея Кузменко рассказала, что Скрябину пришлось платить, чтобы его украиноязычные песни появлялись в эфире радиостанций.

В тот период на радио и телевидении царил русскоязычный шансон.

«Такой конкретный…», - отметила Светлана в разговоре с Тиной Кароль.

Все остальное, рассказала супруга Кузьмы, было не формат.

«Чтобы не писалось, все было не формат», - вспомнила Светлана те времена.

По ее словам, Андрею приходилось «иногда оплачивать какие-то свои эфиры», чтобы украинская музыка все же звучала.

«Он платил и не раз», – рассказала жена Андрея Кузьменко.

В Сети отмечают, что это «горькая правда, которая всплывает только сейчас». Другие же отмечают, что такое продолжается и сейчас.

«Как брать деньги – так и берут дальше. За украиноязычный трек нужно заплатить даже сейчас во время войны»,

«И изменились ли люди на радио, которые брали тогда деньги за укр. песни?!»,

«А сейчас что изменилось?».

Напомним, что Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Страшная авария произошла вблизи Кривого Рога. Многие поклонники Андрея до сих пор убеждены, что ДТП не было случайностью.

У Андрея осталась вдова Светлана и дочь Мария-Барбара. А также родители – мать очень тяжело переживала потерю сына и посвятила ему три книги.

Сердце матери Андрея Кузьменко остановилось в сентябре прошлого года.

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