Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом проходження невійськової альтернативної служби.
Юристка Діана Скумадчук детально пояснила, як реалізується мобілізація та подальша служба в армії для осіб з релігійними переконаннями під час війни.
Юристка Діана Скумадчук пояснила, що формально такі громадяни належать до складу Збройних сил України, проте участі у бойових діях вони не беруть. Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24) наголосив, що громадянин має право відмовитися від військової служби з релігійних переконань за умови, що він доведе:
- Належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї.
- Щирість своїх переконань через послідовні дії та докази, такі як регулярне відвідування церкви протягом декількох років або постійні пожертви для церкви.
"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юристка.
В Україні існує кілька значущих релігійних організацій, чиє вчення категорично забороняє членам вживати будь-яку зброю:
- Адвентисти сьомого дня та адвентисти-реформісти;
- Євангельські християни і євангельські християни-баптисти;
- Свідки Єгови;
- Харизматичні християнські церкви разом з іншими церквами, що мають аналогічні зареєстровані статути;
- Християни євангельської віри та церкви зі схожими до них статутами;
- Товариство Свідомості Крішни.
Джерело: РБК України.
Останні новини України:
Нагадаємо, оновити дані у ТЦК доведеться і жінкам, подробиці.
Як повідомляла Politeka, нові правила вручення повісток запрацювали в Україні.
Також писала Politeka, 22-річний чоловік уникнув мобілізації, чим все закінчилось.