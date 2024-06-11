Юристка Діана Скумадчук пояснила, що формально такі громадяни входять до складу Збройних сил України, проте є нюанс.

Згідно з Конституцією України, громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати свій обов'язок по захисту Батьківщини шляхом проходження невійськової альтернативної служби.

Юристка Діана Скумадчук детально пояснила, як реалізується мобілізація та подальша служба в армії для осіб з релігійними переконаннями під час війни.

Юристка Діана Скумадчук пояснила, що формально такі громадяни належать до складу Збройних сил України, проте участі у бойових діях вони не беруть. Верховний суд України у справі №344/12021/22 (провадження №51-90км24) наголосив, що громадянин має право відмовитися від військової служби з релігійних переконань за умови, що він доведе:

Належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї. Щирість своїх переконань через послідовні дії та докази, такі як регулярне відвідування церкви протягом декількох років або постійні пожертви для церкви.

"Якщо дані факти громадянин доведе на практиці у суді, то він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України", - пояснила юристка.

В Україні існує кілька значущих релігійних організацій, чиє вчення категорично забороняє членам вживати будь-яку зброю:

Адвентисти сьомого дня та адвентисти-реформісти;

Євангельські християни і євангельські християни-баптисти;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви разом з іншими церквами, що мають аналогічні зареєстровані статути;

Християни євангельської віри та церкви зі схожими до них статутами;

Товариство Свідомості Крішни.

Джерело: РБК України.

Останні новини України:

Нагадаємо, оновити дані у ТЦК доведеться і жінкам, подробиці.

Як повідомляла Politeka, нові правила вручення повісток запрацювали в Україні.

Також писала Politeka, 22-річний чоловік уникнув мобілізації, чим все закінчилось.