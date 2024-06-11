Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем прохождения невоенной альтернативной службы.
Юристка Диана Скумадчук подробно объяснила, как реализуется мобилизация и последующая служба в армии для лиц с религиозными убеждениями во время войны.
Юристка Диана Скумадчук объяснила, что формально такие граждане входят в состав Вооруженных сил Украины, однако участия в боевых действиях они не принимают. Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24) подчеркнул, что гражданин имеет право отказаться от военной службы по религиозным убеждениям при условии, что он докажет:
- Принадлежность действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия.
- Искренность своих убеждений через последовательные действия и доказательства, такие как регулярное посещение церкви в течение нескольких лет или постоянные пожертвования для церкви.
"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - пояснила юрист.
В Украине существует несколько значимых религиозных организаций, учение которых категорически запрещает членам употреблять любое оружие:
- Адвентисты седьмого дня и адвентисты-реформисты;
- Евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;
- Свидетели Иеговы;
- Харизматические христианские церкви вместе с другими церквями, имеющими аналогичные зарегистрированные уставы;
- Христиане евангельской веры и церкви со схожими с ними уставами;
- Общество Сознания Кришны.
Источник: РБК України.
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