Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем прохождения невоенной альтернативной службы.

Юристка Диана Скумадчук подробно объяснила, как реализуется мобилизация и последующая служба в армии для лиц с религиозными убеждениями во время войны.

мобилизация, призыв

Юристка Диана Скумадчук объяснила, что формально такие граждане входят в состав Вооруженных сил Украины, однако участия в боевых действиях они не принимают. Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24) подчеркнул, что гражданин имеет право отказаться от военной службы по религиозным убеждениям при условии, что он докажет:

  1. Принадлежность действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия.
  2. Искренность своих убеждений через последовательные действия и доказательства, такие как регулярное посещение церкви в течение нескольких лет или постоянные пожертвования для церкви.

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - пояснила юрист.

мобилизация, повестка, призыв

В Украине существует несколько значимых религиозных организаций, учение которых категорически запрещает членам употреблять любое оружие:

  • Адвентисты седьмого дня и адвентисты-реформисты;
  • Евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;
  • Свидетели Иеговы;
  • Харизматические христианские церкви вместе с другими церквями, имеющими аналогичные зарегистрированные уставы;
  • Христиане евангельской веры и церкви со схожими с ними уставами;
  • Общество Сознания Кришны.

Источник: РБК України.

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