Юристка Диана Скумадчук объяснила, что формально такие граждане входят в состав Вооруженных сил Украины, однако есть нюанс.

Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем прохождения невоенной альтернативной службы.

Юристка Диана Скумадчук подробно объяснила, как реализуется мобилизация и последующая служба в армии для лиц с религиозными убеждениями во время войны.

Юристка Диана Скумадчук объяснила, что формально такие граждане входят в состав Вооруженных сил Украины, однако участия в боевых действиях они не принимают. Верховный суд Украины по делу №344/12021/22 (производство №51-90км24) подчеркнул, что гражданин имеет право отказаться от военной службы по религиозным убеждениям при условии, что он докажет:

Принадлежность действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия. Искренность своих убеждений через последовательные действия и доказательства, такие как регулярное посещение церкви в течение нескольких лет или постоянные пожертвования для церкви.

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", - пояснила юрист.

В Украине существует несколько значимых религиозных организаций, учение которых категорически запрещает членам употреблять любое оружие:

Адвентисты седьмого дня и адвентисты-реформисты;

Евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви вместе с другими церквями, имеющими аналогичные зарегистрированные уставы;

Христиане евангельской веры и церкви со схожими с ними уставами;

Общество Сознания Кришны.

Источник: РБК України.

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