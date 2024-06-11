Пропуск виклику по порядку тягне одне покарання, але якщо особа не з'являється після повторної видачі повістки - це зовсім інша справа.

Регулярна сплата штрафу за неявку за повісткою не дозволить уникнути мобілізації, адже адміністративне покарання не знімає обов'язку виконання військових зобов'язань. На цьому наголосив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

"Сплата штрафу — це ж не спосіб відкупитися від своїх обов’язків", — наголосив він.

Істомін також вказав, що пропуск виклику за повісткою тягне за собою одне покарання, але якщо особа не з'являється після повторної видачі повістки, настає інший штраф за нове порушення. Крім того, свідоме уникнення мобілізації може призвести до кримінальної відповідальності.

"Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок", — додав речник ТЦК.

Нагадаємо, що штрафи за порушення військового обліку значно зросли. У мирний час порушення військового обліку тягне за собою штраф у розмірах від 3 400 до 5 100 гривень, а у воєнний час (або у випадку повторного порушення) штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час громадянам нараховується штраф у розмірах від 5 100 до 8 500 гривень, а для посадових осіб та юридичних осіб він становить від 17 000 до 34 000 гривень.

У випадку ухилення від мобілізації у воєнний час громадяни можуть сплатити штраф у розмірах від 17 000 до 25 500 гривень, а для посадових та юридичних осіб він становить від 34 000 до 59 000 гривень.

Джерело: Фокус.

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