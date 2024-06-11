Пропуск вызова по повестке влечет одно наказание, но если лицо не появляется после повторной выдачи повестки - это уже совсем другое дело.

Регулярная уплата штрафа за неявку по повестке не позволит избежать мобилизации, ведь административное наказание не снимает обязанности исполнения военных обязательств. Это подчеркнул спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Уплата штрафа — это ведь не способ откупиться от своих обязанностей", — подчеркнул он.

Истомин также указал, что пропуск вызова по повестке влечет одно наказание, но если лицо не появляется после повторной выдачи повестки, наступает другой штраф за новое нарушение. Кроме того, сознательное избегание мобилизации может привести к уголовной ответственности.

"Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг", - добавил представитель ТЦК.

Напомним, что штрафы за нарушение военного учета значительно выросли. В мирное время нарушение военного учета влечет штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен, а в военное время (или в случае повторного нарушения) штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время гражданам начисляется штраф в размере от 5 100 до 8 500 гривен, а для должностных лиц и юридических лиц он составляет от 17 000 до 34 000 гривен.

В случае уклонения от мобилизации в военное время граждане могут уплатить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен, а для должностных и юридических лиц он составляет от 34 000 до 59 000 гривен.

Источник: Фокус.

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