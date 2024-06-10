Як повідомили у ТЦК, закон не визначає тимчасові рамки між оновленням даних та проходженням ВЛК.

Терміни вручення повісток для відправлення не фіксуються жодним законом або постановою і залежать виключно від рішення Військово-лікарської комісії щодо придатності військовозобов'язаного та потреби у мобілізації за тією чи іншою військово-обліковою спеціальністю.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Військовий уточнив, що не можна вважати за ймовірне, що особу, яка прийшла оновлювати дані в ТЦК, відразу відправлять на ВЛК та терміново мобілізують після отримання висновку.

"Коли говоримо про оновлення особистих даних у відповідності до законодавчих вимог протягом 60 днів, таких громадян на ВЛК не направляємо. Вони будуть викликані на ВЛК окремо, за потреби, в майбутньому. Наприклад, якщо за ці 60 днів особа оновила свої дані, але в реєстрі немає інформації про її придатність, то видається повістка для проходження Військово-лікарської комісії", – пояснив Істомін.

Прес-секретар наголосив, що крім закону про мобілізацію, діє постанова Кабміну №1487, яка передбачає направлення осіб, що з'явилися до ТЦК за повісткою, на ВЛК.

"І в цьому немає нічого протизаконного, тому що один з пунктів в базі "Оберіг" – це інформація про придатність. Так що таке може бути. Але це різні процеси, які йдуть паралельно — уточнення персональних даних протягом 60 днів, ну і елементарна перевірка документів, оповіщення, яке здійснюють військовослужбовці ТЦК, зокрема в громадських місцях або за адресами проживання", - зауважив майор.

За його словами, закон не визначає часових рамок між оновленням даних та проходженням ВЛК. Проте всі особи, які перебувають на військовому обліку, мають отримати висновок лікарів щодо придатності до військової служби.

"Якщо на ВЛК направляють, навіть якщо відразу, а не через два тижні, в цьому немає нічого протизаконного", – наголосив військовий.

Джерело: Фокус.

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