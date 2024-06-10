Как сообщили в ТЦК, закон не определяет временные рамки между обновлением данных и прохождением ВЛК.

Сроки вручения повесток для отправки не фиксируются ни одним законом или постановлением и зависят исключительно от решения Военно-врачебной комиссии о пригодности военнообязанного и потребности в мобилизации по той или иной военно-учетной специальности.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Военный уточнил, что нельзя считать вероятной, что лицо, пришедшее обновлять данные в ТЦК, сразу отправят на ВЛК и срочно мобилизуют после получения заключения.

"Когда говорим об обновлении личных данных в соответствии с законодательными требованиями в течение 60 дней, таких граждан на ВЛК не направляем. Они будут вызваны на ВЛК отдельно, при необходимости, в будущем. Например, если за эти 60 дней лицо обновило свои данные, но в реестре нет информации о ее пригодности, то выдается повестка для прохождения Военно-врачебной комиссии", – пояснил Истомин.

Пресс-секретарь подчеркнул, что помимо закона о мобилизации, действует постановление Кабмина №1487, предусматривающее направление лиц, явившихся в ТЦК по повестке, на ВЛК.

"И в этом нет ничего противозаконного, потому что один из пунктов в базе "Оберег" - это информация о пригодности. Так что такое может быть. Но это разные процессы, которые идут параллельно - уточнение персональных данных в течение 60 дней, ну и элементарная проверка документов, оповещения, осуществляемых военнослужащими ТЦК, в том числе в общественных местах или по адресам проживания", - отметил майор.

По его словам, закон не определяет временные рамки между обновлением данных и прохождением ВЛК. Однако все лица, состоящие на военном учете, должны получить заключение врачей о пригодности к военной службе.

"Если на ВЛК направляют, даже если сразу, а не через две недели, в этом нет ничего противозаконного", – подчеркнул военный.

Источник: Фокус.

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