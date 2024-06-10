Відомий український співак і соліст гурту "The ВЙО" висловився щодо мобілізації і попередив українських чоловіків, які не хочуть йти у ЗСУ, про найгірший розвиток подій.

Зараз 49-річний музикант і співак Мирослав Кувалдін служить у ЗСУ і впевнений, що держава повинна правильно мотивувати людей, щоб вони не тікали від ТЦК. За словами артиста і військовослужбовця, на рівні держави необхідно провести правильну PR-компанію.

«І тоді, мені здається, люди більш спокійно сприйматимуть", - зазначив Мирослав в інтерв'ю ТСН.

Мирослав Кувалдін також розповів, що змінилося в ЗСУ з 2022-го року.

«Якщо в 22-му році всі іще не одяглися, десь самі знаходили зброю і бігли захищати свої міста, то зараз тобі дають 2 чи 3 місяці підготовки, тебе всьому навчають, ідеальні умови, щоб служити», - підкреслив Мирослав.

Артист передбачає найгірший розвиток подій, якщо чоловіки продовжать ухилятися.

«Тому що люди не розуміють, що якщо зараз цим не скористатися, і якщо все піде не так, якщо сюди м…..ь прийде, у них знову не буде часу для підготовки і вони опиняться зі зброєю в руках, але ще ззаду них будуть стріляти", - запевнив Мирослав ухилянтів.

Зазначимо, що Мирослав став військовослужбовцем 59-ї ОМБПР. Артист навіть ніколи не міг себе уявити в армії. Більше того, ще на початку 90-х він мав білий квиток, але повномасштабне вторгнення все змінило.

«Я розумію, що все те, де ми опиняємось, має якийсь резон. У когось є на це причини і це для чогось все робиться. Відповідно, потрібно робити максимально добре в тих місцях і в ті часи, де ти опиняєшся. Я так до цього ставлюся. Я себе тут не уявляв, але зараз тут намагаюсь робити все максимально добре», - каже артист.

Мирослав Кувалдін нагадав, що під час Другої світової війни всі були на фронті. І якщо Україна хоче виграти цю війну, необхідно згадати ті часи і зібратися.

«Всі помилково думають, що їх це не стосується, і їх це омине. Але рано чи пізно загарбники прийдуть і у ваші родини, і у ваші будинки, і ви уже не зможете з ними розмовляти", - запевнив Кувалдін.

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