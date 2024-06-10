Известный украинский певец и солист группы "The ВЙО" высказался по поводу мобилизации и предупредил украинских мужчин, которые не хотят идти в ВСУ, о худшем развитии событий.

Сейчас 49-летний музыкант и певец Мирослав Кувалдин служит в ВСУ и уверен, что государство должно правильно мотивировать людей, чтобы они не убегали от ТЦК. По словам артиста и военнослужащего, на уровне государства необходимо провести правильную PR-компанию.

«И тогда, мне кажется, люди будут спокойнее воспринимать», - отметил Мирослав в интервью ТСН.

Мирослав Кувалдин также рассказал, что изменилось в ВСУ с 2022 года.

«Если в 22-м году все еще не оделись, где-то сами находили оружие и бежали защищать свои города, то сейчас тебе дают 2 или 3 месяца подготовки, тебя всему учат, идеальные условия служить», - подчеркнул Мирослав.

Артист прогнозирует наихудшее развитие событий, если мужчины продолжат уклоняться.

«Потому что люди не понимают, что если сейчас этим не воспользоваться, и если все пойдет не так, если сюда м…..ь придет, у них снова не будет времени для подготовки и они окажутся с оружием в руках, но сзади них будут стрелять", - заверил Мирослав уклоняющихся.

Отметим, что Мирослав стал военнослужащим 59-й ОМБПР. Артист даже никогда не мог представить себя в армии. Более того, еще в начале 90-х у него был белый билет, но полномасштабное вторжение все изменило.

«Я понимаю, что все то, где мы оказываемся, имеет какой-то резон. У кого-то есть причины и это для чего-то все делается. Соответственно нужно делать максимально хорошо в тех местах и ​​в те времена, где ты оказываешься. Я так к этому отношусь. Я себя здесь не представлял, но сейчас стараюсь делать все максимально хорошо», - говорит артист.

Мирослав Кувалдин напомнил, что во время второй мировой войны все были на фронте. И если Украина хочет выиграть эту войну, нужно вспомнить те времена и собраться.

«Все ошибочно думают, что их это не касается, и их это обойдет стороной. Но рано или поздно захватчики придут и в ваши семьи, и в ваши дома, и вы уже не сможете с ними разговаривать», – заверил Кувалдин.

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