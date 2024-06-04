Катерина Поліщук («Пташка»), яка обороняла Маріуполь і пройшла пекло полону підкреслила, що ані її, ані її побратимів мотивувати захищати свою країну не потрібно, чому ж тоді інших необхідно.

«Чому когось мотивувати треба, а мене не треба? Чому мене і мого брата не потрібно мотивувати, і моїх пацанів? Тому що ми не хочемо, щоб прийшла Росія. Сидіть далі й чекайте», - емоційно висловилася «Пташка» в інтерв’ю Раміні Есхакзай, звернувшись до українськийх чоловіків, які уникають мобілізації.

"Пташка" з "Азовсталі"

Катерина підкреслила, що не хоче, щоб рф прийшла до її дому і зробила її рабом.

«Мені простіше провести свою молодість на Донбасі в окопах, у багнюці, залишити тут своє здоров’я, а не залишити свою честь, совість і гідність. Сидіти, ховатися у мами під спідницею, мама нас не врятує від Росії», - пояснила легендарна «Пташка».

За словами «Пташки», кожен для себе має прийняти рішення. Також захисниця запевнила, що вона, як і всі інші люди, помирати не хоче.

«З полону пішла знову на війну і буду тут, поки війна не закінчиться. Вони кажуть, що не хочуть помирати. А я хочу? У людей два на два не складається. Якщо нас тут не буде, Росія буде під Львовом", - впевнена «Пташка».

Пташка

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук розповіла, чому знова повернулася на фронт. За словами «Пташки», дипломатичну роботу вона «не витягує» психологічно.

«Я пів року пропрацювала як дипломат зі звільнення полонених, і я вклоняюся перед полоненими і тими людьми, які працюють у цій темі», - казала Катерина.

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