Катерина Поліщук («Пташка»), яка обороняла Маріуполь і пройшла пекло полону підкреслила, що ані її, ані її побратимів мотивувати захищати свою країну не потрібно, чому ж тоді інших необхідно.

«Чому когось мотивувати треба, а мене не треба? Чому мене і мого брата не потрібно мотивувати, і моїх пацанів? Тому що ми не хочемо, щоб прийшла Росія. Сидіть далі й чекайте», - емоційно висловилася «Пташка» в інтерв’ю Раміні Есхакзай, звернувшись до українськийх чоловіків, які уникають мобілізації.

Катерина підкреслила, що не хоче, щоб рф прийшла до її дому і зробила її рабом.

«Мені простіше провести свою молодість на Донбасі в окопах, у багнюці, залишити тут своє здоров’я, а не залишити свою честь, совість і гідність. Сидіти, ховатися у мами під спідницею, мама нас не врятує від Росії», - пояснила легендарна «Пташка».

За словами «Пташки», кожен для себе має прийняти рішення. Також захисниця запевнила, що вона, як і всі інші люди, помирати не хоче.

«З полону пішла знову на війну і буду тут, поки війна не закінчиться. Вони кажуть, що не хочуть помирати. А я хочу? У людей два на два не складається. Якщо нас тут не буде, Росія буде під Львовом", - впевнена «Пташка».

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук розповіла, чому знова повернулася на фронт. За словами «Пташки», дипломатичну роботу вона «не витягує» психологічно.

«Я пів року пропрацювала як дипломат зі звільнення полонених, і я вклоняюся перед полоненими і тими людьми, які працюють у цій темі», - казала Катерина.

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