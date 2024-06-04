Екатерина Полищук («Пташка»), которая защищала Мариуполь и прошла ад плена, подчеркнула, что ни ее, ни ее побратимов мотивировать защищать свою страну не нужно, почему же тогда других необходимо.

«Почему кого-то мотивировать надо, а меня не надо? Почему меня и моего брата не нужно мотивировать, и моих пацанов? Потому что мы не хотим, чтобы пришла Россия. Сидите дальше и ждите», - эмоционально высказалась «Пташка» в интервью Рамине Эсхакзай =, обратившись к украинским мужчинам, которые избегают мобилизации.

"Пташка" с Азовстали

Екатерина подчеркнула, что не хочет, чтобы Россия пришла в ее дом и сделала ее рабом.

«Мне проще провести свою молодость на Донбассе в окопах, в грязи, оставить здесь свое здоровье, а не оставить свою честь, совесть и достоинство. Сидеть, прятаться у мамы под юбкой, мама нас не спасет от России», – объяснила легендарная «Пташка».

По словам "Пташки", каждый для себя должен принять решение. Также защитница заверила, что она, как и все другие люди, не хочет умирать.

«Из плена пошла снова на войну и буду здесь, пока война не закончится. Они говорят, что не хотят умирать. А я хочу? У людей два на два не складывается. Если нас здесь не будет, Россия будет во Львове", - уверена «Пташка».

Пташка

Напомним, ранее Екатерина Полищук рассказала, почему снова вернулась на фронт. По словам «Пташки», дипломатическую работу она «не вытягивает» психологически.

«Я пол года проработала как дипломат по освобождению пленных, и я кланяюсь перед пленными и теми людьми, которые работают по этой теме», - говорила Екатерина.

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