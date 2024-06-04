Екатерина Полищук («Пташка»), которая защищала Мариуполь и прошла ад плена, подчеркнула, что ни ее, ни ее побратимов мотивировать защищать свою страну не нужно, почему же тогда других необходимо.

«Почему кого-то мотивировать надо, а меня не надо? Почему меня и моего брата не нужно мотивировать, и моих пацанов? Потому что мы не хотим, чтобы пришла Россия. Сидите дальше и ждите», - эмоционально высказалась «Пташка» в интервью Рамине Эсхакзай =, обратившись к украинским мужчинам, которые избегают мобилизации.

Екатерина подчеркнула, что не хочет, чтобы Россия пришла в ее дом и сделала ее рабом.

«Мне проще провести свою молодость на Донбассе в окопах, в грязи, оставить здесь свое здоровье, а не оставить свою честь, совесть и достоинство. Сидеть, прятаться у мамы под юбкой, мама нас не спасет от России», – объяснила легендарная «Пташка».

По словам "Пташки", каждый для себя должен принять решение. Также защитница заверила, что она, как и все другие люди, не хочет умирать.

«Из плена пошла снова на войну и буду здесь, пока война не закончится. Они говорят, что не хотят умирать. А я хочу? У людей два на два не складывается. Если нас здесь не будет, Россия будет во Львове", - уверена «Пташка».

Напомним, ранее Екатерина Полищук рассказала, почему снова вернулась на фронт. По словам «Пташки», дипломатическую работу она «не вытягивает» психологически.

«Я пол года проработала как дипломат по освобождению пленных, и я кланяюсь перед пленными и теми людьми, которые работают по этой теме», - говорила Екатерина.

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