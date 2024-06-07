Ганебний конфлікт агресивних пенсіонерів в Києві з волонтеркою і дружиною військового обростає новими подробицями.

Згідно з повідомленням Київської міської прокуратури, другого «хулігана» також вдалося знайти, пише Politeka.net.

«Встановлено, що 2 червня у підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію алкоголем та ввечері повертались додому», - повідомили в прокуратурі.

Підозрюваний розповів свою версію конфлікта.

Мовляв, на виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській підозрюваний, з його слів, вирішив зробити дівчині кілька компліментів, втім вона його залицянь не оцінила.

«Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Далі підозрюваний кілька разів вдарив дівчину по нозі, а також завдав удар долонею в ніс.

«Все це відбулося після того як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події», - кажуть в прокуратурі.

Спочатку вдалося знайти 73-річного нападника. Ним виявився мешканець столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Наразі його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.

«Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік», - повідомляли в прокуратурі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.

Тепер стало відомо, що встановлено особу і другого учасника конфлікту. Ним виявився 70-річний киянин.

Наразі підозрюваний своєї вини не визнає. Стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.

Нагадаємо, що жертвою нападу стала українська волонтерка і дружина військового. У своєму Інстаграм вона розповіла, що чоловіки почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні. У відповідь вона зазначила, що не розуміє російською. Тоді чоловік в смугастій футболці «почав насміхатися і сказав,що через місяць я все буду "розуміти",бо приїдуть узькі…».

За словами дівчини, «чоловік в смугастому» плюнув їй в обличчя і вдвох вони викрикували погрози в її бік.

«Смугастий вирвав телефон з рук і постійно підіймав його вверх, імітуючи кидок об асфальт.Його дружбан почав мене відштовхувати і бити», - розповіла Наталія про пережите.

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