Кадри, на яких чоловік у цивільному б’є військовослужбовця миттєво облетіли Мережу, пише Politeka.net.

Згодом на відео відреагували в Київському міському ТЦК та СП. Там повідомили подробиці конфлікту.

«До військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців», - прокоментували кадри нападу в ТЦК.

Нападника затримала поліція.

Згодом в поліції повідомили, що нападником виявився 31-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Відомо, що чоловік самовільно залишив військову частину ще минулого року – 29 квітня 2023-го.

В поліції також уточнили, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України - побої і мордування.

В ТЦК також повідомили, що матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань, відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ.

Нагадаємо, що днями в Київському міському ТЦК та СП повідомили про конфлікт поблизу станції метро "Деміївська". Згідно з повідомленням, під час перевірки документів співробітниками Нацполіції були «виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку». Один з чоловіків почав чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям ТЦК, в конфлікт втрутилися «цивільні особи» і «свідомо дали втекти особі, яка порушила закон».

«Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування», - повідомили в ТЦК.

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