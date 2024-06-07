Кадры, на которых мужчина в гражданском бьет военнослужащего мгновенно облетели Сеть, пишет Politeka.net.

Вскоре на видео отреагировали в Киевском городском ТЦК и СП. Там сообщили о подробностях конфликта.

«К военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки подошло лицо в гражданском и начало провоцировать конфликт. Военнослужащие, не поддавшись на провокации, на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих», - прокомментировали кадры нападения в ТЦК.

Нападающего задержала полиция.

Впоследствии в полиции сообщили, что нападающим оказался 31-летний военнослужащий, самовольно покинувший военную часть.

Известно, что мужчина самовольно покинул воинскую часть еще в прошлом году – 29 апреля 2023 года.

В полиции также уточнили, что правоохранители расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – побои и пытки.

В ТЦК также сообщили, что материалы служебного расследования переданы Государственному бюро расследований, открыто уголовное производство по факту СЗЧ.

Напомним, что на днях в Киевском городском ТЦК и СП сообщили о конфликте вблизи станции метро "Демеевская". Согласно сообщению, во время проверки документов сотрудниками Нацполиции были «выявлены лица, уклонявшиеся от исполнения воинского долга». Один из мужчин начал сопротивляться правоохранителям и военнослужащим ТЦК, в конфликт вмешались «гражданские лица» и «сознательно дали бежать лицу, нарушившему закон».

«Один из военнослужащих, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, где получил ранение, не смог сдержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которое, в свою очередь, продолжало провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей. По этому поводу уже ведется служебное расследование», - сообщили в ТЦК.

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